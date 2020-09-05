Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı... - Son Dakika

Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dünyanın önde gelen hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makalesinde, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin "bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarına karşı çıkarak, "Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına...

Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dünyanın önde gelen hakemli tıp dergilerinden The Lancet'te yayımlanan makalesinde, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin "bilimsel çalışmalara müdahale edildiği" iddialarına karşı çıkarak, "Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur. Sağlık Bakanlığı, daha önce olduğu gibi bilime ve bilimsel çabalara verdiği önemi ve desteği sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın, Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini ve bilimsel araştırma imkanlarını ele aldığı, "Türkiye'de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmanın Teşviki" başlıklı makalesi, The Lancet'te yayımlandı.

Söz konusu makaleyle Koca, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram ve meslektaşları tarafından yine aynı dergide 15 Ağustos'ta "Türkiye'de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmaya Müdahale" başlığıyla yayımlanan bir başka makaledeki iddialara da cevap verdi.

Küresel bir salgın olan Kovid-19'un ortaya çıktığı tarihten bu yana, Sağlık Bakanlığının, seçkin Türk bilim insanlarının rehberliğinde salgınla mücadele ettiğini belirten Koca, Bayram ve meslektaşları tarafından yazılan makalenin yayımlanmasının nedenini anlamanın kolay olmadığını, makalenin yalnızca iddialar içerdiğini, herhangi bir araştırma ve kanıta dayalı olmadığını bildirdi.

Koca, salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin, "Kovid-19'un ortaya çıkışından bu yana birçok Avrupa ülkesinde ortalığı kasıp kavuran trajediler Türkiye'de yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlık sisteminin, hastaların mümkün olan en iyi tıbbı tedaviyi aldıkları sağlık hizmetlerine kolay erişim sağladığını kaydeden Koca, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan her hastanın hastanede tedavi edildiğini ve göstergelere göre yoğun bakım ve mekanik ventilasyon verildiğini aktardı.

Koca, Türkiye'deki hekimlerin, başka ülkelerde olduğu gibi hangi hastanın kurtarılacağı ve hangi hastanın ölmesi için bırakılacağı gibi sert kararlar vermek zorunda kalmadığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bayram ve meslektaşlarının kaleme aldığı makalenin ilk paragrafı, açıkça Türkiye'nin Kovid-19'a verdiği tepkiyi manipüle etmeyi amaçladıklarını ortaya koyuyor. Makalede yer alan, '....Türkiye Sağlık Bakanlığı ilk vakayı bildirdi. Genomik epidemiyolojiyi analiz eden 'Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi (GISAID)' verilerine göre, hastalık Türkiye'ye ağırlıklı olarak, martın ortalarına kadar güçlü ticari ve turistik bağları olan İran üzerinden ve binlerce Türk vatandaşının kutsal yerleri ziyaret etmek için gittiği Suudi Arabistan'dan ulaştı' ifadeleri, ne yazık ki Türkiye'de Kovid-19'un gelişimi hakkında yanlış bilgiler içermektedir. Türkiye'de 11 Mart 2020'de tespit edilen ilk vakanın seyahat geçmişi ve önerilen zaman aralığındaki bundan sonraki yeni vakalar, ilk vakanın Türkiye'ye Avrupa'dan geldiğini gösteriyor."

Bakan Koca, Türkiye'deki tüm hasta kayıtlarının, Sağlık Bakanlığının ülke çapındaki sağlam dijital altyapısı sayesinde elektronik bir veri tabanında tutulduğunu belirterek, "Halk Sağlığı Yönetim Sistemi" ve "Hayat Eve Sığar" uygulamalarıyla, hasta ve temasta olduğu kişilerin yakından izlendiğini ve böylelikle bulaşma riskinin en aza indirildiğini kaydetti.

"Doktorlar, herhangi bir sınırlama olmaksızın PCR testi talep edebiliyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerinden, vaka ve ölüm tanımlarının kullanıldığının altını çizen Koca, bir doktorun, bir sınırlama olmaksızın herhangi bir hasta için herhangi bir zamanda bir PCR testi talep edebildiğini ifade etti. Koca, aynı şekilde, DSÖ tanımları ve önerilerine uygun olarak, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) testi pozitif olan hastaların, pozitif vakalar olarak rapor ediliğini bildirdi.

Koca, ölümlerin bildirilmesinde yine DSÖ tanımlarının kullanıldığına dikkati çekerek, ancak hekimlerin, PCR test sonuçlarından bağımsız olarak ve gerekli gördükleri zaman Kovid-19 tedavisine başlayabildiği bilgisini paylaştı.

Kovid-19 için PCR testlerinin, Türkiye'nin Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda geliştirildiğini bildiren Koca, kullanılan testlerin kalitesinin ve hassasiyetinin düzenli olarak test edildiğini aktardı.

Bakan Koca makalede şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu makalenin dördüncü paragrafında yer alan 'Pandeminin başında, bilim kurulu kurulması, tam tedavi kapsamı, Sağlık Bakanlığı tarafından araştırmanın teşvik edilmesi ve TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) gibi fonlama kurumları, yetkililer tarafından atılmış takdire şayan adımlardı. Ancak, Sağlık Bakanlığının şeffaflık eksikliği, temel verileri paylaşma konusundaki isteksizliği ve iş birliği yapmayı reddetmesi nedeniyle kısa sürede kamu sektörü, sağlık örgütleri, bilimsel örgütler arasında gerilim yükselmeye başladı. Ayrıca, sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman eksikliğine ilişkin endişeler de vardı.' şeklindeki iddiaları, üzülerek belirtmek zorundayım ki basit bir sorgulamayla çürütebilir."

Koca, "İnsani yardımın bir parçası olarak, ihtiyacı olan birçok ülkeye kişisel koruyucu ekipman desteğinde bulunan Türkiye'nin, kendi sağlık çalışanlarının ekipman ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu yönünde makalede yer alan iddialar, tartışmaya layık değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik kısıtlama yoktur"

Bakan Koca, sadece bir şehrin ölüm rakamlarını kullanarak ve bu verileri tüm ülkeye genelleyerek ve iç nüfus hareketleri, büyük mülteci nüfusu ve pandemi nedeniyle şehirler arası seyahat kısıtlamaları gibi değişkenleri göz ardı ederek sonuca varmanın, bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de tüm hasta kayıtları ve hastane verileri, Sağlık Bakanlığının hasta gizliliği ve veri güvenliği ilkelerine dayalı olarak veri tabanında tutulur. Sağlık Bakanlığı, araştırmacıların, bilimsel bilgiye dönüştürebilmeleri ve bilimsel toplulukla paylaşabilmeleri için anonim verilere ulaşabilmelerine büyük önem veriyor. Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı, finansman dahil çeşitli teşvik modelleri aracılığıyla araştırma ve yayın çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığındaki ilgili birim, elektronik bir form kullanarak planlanmış çalışmaların özetlerini talep ediyor ve topluyor."

Koca, ilgili departmanın, 1 Eylül 2020 itibarıyla 9 bin 317 bilimsel çalışma başvurusu aldığına işaret ederek, bu çalışmalar için içerik kontrolünün yapılmadığını, çok merkezli çalışma olarak planlanan birkaç çalışmanın, veri tabanına erişimi olan ağların bir parçası olması yönünde önerildiğini ifade etti. Koca, "Şu anda, 20 farklı alandan 196 bilim insanı, araştırmalarını bu veri tabanı erişimiyle yapabiliyor." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ağının genişletilmesi ve veri tabanına erişimin kolaylaştırılmasının, Bakanlığın öncü girişimleri olduğuna dikkati çekerek, bunun, Bayram ve meslektaşlarının, "bilimsel araştırmaya müdahale" iddialarını da çürüttüğünün altını çizdi.

Koca, makalesini şu ifadelerle tamamladı:

"Söz konusu makaledeki kişiler dahil, araştırmacıların, kendi kurumlarında araştırmalarını tamamlamaları için hiçbir kısıtlama yoktur. Buna karşılık, Sağlık Bakanlığının farklı merkezlerinden data ve bilgi toplayarak çalışmalara devam edilmesi için söz konusu makaleyi yazan kişilere, bu veri tabanına erişim sağlayabilmelerine izin verilmesi için ortak bağlantıya katılmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Bayram ve meslektaşları dahil, Türkiye'de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur. Sağlık Bakanlığı, daha önce olduğu gibi bilime ve bilimsel çabalara verdiği önemi ve desteği sürdürecek."

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 18:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin 'bilimsel araştırmalara müdahale' iddiasını The Lancet'te yalanladı... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Sivasspor'u mağlup eden Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ın sahibi oldu İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki: Hastalıklı zihniyet Fransa'nın Türkiye düşmanlığı devam ediyor! Lise kitabından terör örgütü YPG/PKK propagandası Türkiye ve Azerbaycan'dan gözdağı! Savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı 10 eurodan az olacak Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak
Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu         
16:35
Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı Şarkıcı Merve Özbey, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu açıkladı         
15:54
Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok Bournemouth'tan Fenerbahçe'ye Arnaut Danjuma için yanıt geldi: Gündemimizde kiralama yok         
15:48
Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi         
15:36
Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti         
15:20
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü         
14:43
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 00:00:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca, Kovid-19'a ilişkin "bilimsel araştırmalara müdahale" iddiasını The Lancet'te yalanladı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei