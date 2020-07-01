Bakan Koca: "(Kovid-19) Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim."
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:42 Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca: '(Kovid-19) Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına... - Son Dakika
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