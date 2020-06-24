Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor" - Son Dakika

Bakan Koca: "(Kovid-19 aşısı) Klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (8)
Koca: "(Kovid-19 aşısı) Şu an devam eden çalışmalarla ilgili sonuçlar iyi ama klinik çalışmalara eylül-ekimden önce geçmek zor görünüyor."
Koca: "(Kovid-19 aşısı) Rusya ve Çin'le klinik çalışmayı birlikte yapma noktasında genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile daha ilerideyiz."
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:41 Kaynak: AA
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