Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi" - Son Dakika

Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"
28.04.2021 19:09
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor."
Koca: "(Yerli inaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır."
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