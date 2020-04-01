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Bakan Koca: "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (3)
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:29 Kaynak: AA
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