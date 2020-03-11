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Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"
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