Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa 'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"

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Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok