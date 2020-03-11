Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: '(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya... - Son Dakika

Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya...

6 saat önce

Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"

Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"

Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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