Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Mart ayında vakaların yüzde 23'e yakını hastaneye yatırdığımız hastalardı. Şimdi ise bu oran yüzde 2,31. O dönem hastane yükü daha yoğundu."

Koca: "(Kovid-19 tedavisi) Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Siyasi partilerin kongreleri) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini görmemiz ve ona göre karar vermemiz, erken dönemde daha çok online kongrelerin özendirilmesi gerektiği şeklinde karar verildi."