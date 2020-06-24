Bakan Koca: "(Kovid-19) Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır" - Son Dakika

Bakan Koca: "(Kovid-19) Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (3)
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur."
Sağlık Bakanı Koca: "Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır."
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:04 Kaynak: AA
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