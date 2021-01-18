Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." - Son Dakika

Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."
18.01.2021 22:37
Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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