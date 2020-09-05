Bakan Koca, KPSS'ye girecek olan vatandaşlara uyarı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan vatandaşlara başarılar dileyerek, uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım, heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; Hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 22:14 - Kaynak: DHA
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