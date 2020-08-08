Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı? (2) - Son Dakika
Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı? (2)
'KURALCI OLUN'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu.
'KURALCI OLUN'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kuralcı olun. Kuralsızlık, ilk fırsatta hasta ediyor" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
8.08.2020 17:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı? (2) - Son Dakika