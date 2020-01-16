Bakan Koca: "Kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca: 'Kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı... - Son Dakika

Bakan Koca: "Kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirdiklerini açıkladı.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirdiklerini açıkladı.


Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının memnuniyeti yönünde önemli bir adım daha attıklarını, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde çalışanların beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın bize en çok talep ilettikleri konulardan biri olan eşlerin görev yeri değişikliği taleplerinde kıdem şartını kaldırdık. Böylece kurum içi naklen tayinle yer değişikliği yapılan personelin eşine grup ve kıdem şartı aranmaksızın tayin olanağı getirmiş olduk. Eşi kamu görevlisi olmayan stratejik personelin (tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar) aile birliği mazeretine bağlı tayin talebinde bulunabilmesi için atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde bin 140 gün olan sosyal güvenlik primi şartını son beş yıl içinde bin 140 gün olarak revize ettik. Ayrıca yönetmelik değişikliği ile branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başvurusu için yabancı dil şartını kaldırdık. Yapılan düzenlemelerin personelimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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