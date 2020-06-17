Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Cumhurbaşkanımız her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışla ilgili uygulamanın yapılmasını talimatını verdi. Hangi saatleri arasında olması gerektiğiyle ilgili öğrencinin yanlarında en fazla iki kişinin olması şartıyla İçişleri Bakanlığı bu gün açıklama yapmış olurlar" dedi. - ANKARA