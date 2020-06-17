Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş...
Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu.
Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Cumhurbaşkanımız her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışla ilgili uygulamanın yapılmasını talimatını verdi. Hangi saatleri arasında olması gerektiğiyle ilgili öğrencinin yanlarında en fazla iki kişinin olması şartıyla İçişleri Bakanlığı bu gün açıklama yapmış olurlar" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, 'Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş... - Son Dakika
Son Dakika Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı