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Bakan Koca: "Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur"
24 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri oynatma kararı ile ilgili "Kararı TFF özgür iradesiyle verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri oynatma kararı ile ilgili "Kararı TFF özgür iradesiyle verdi. Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından korona virüs ile ilgili son gelişmeleri ve tedbirlerle alakalı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bugün liglerin başlamasına dair TFF'nin aldığı karara ilişkin konuşarak, "Futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken TFF'nin kendisi olduğunu özellikle altını çizerek ifade etmiştik. Federasyon kendi iradesiyle kendi kararını verebileceğini bakanlık ve bilim kurulu olarak asla herhangi bir öneride katkıda bulunmak istemediğimizi ifade ettik. Bugün yapılan açıklamalarda gördüğüm şekliyle federasyonun bir sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Bu sağlık kurulunun nasıl yönetmeleri gerektiğine dair hazırladığı çalışma olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla özgür kendi iradeleriyle kararı TFF zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonun. Sağlık kurulu almış olduğu kararlar ve tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa sorumluluk da bu anlamda federasyonundur" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 06:27 Kaynak: İHA
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