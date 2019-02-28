Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "Lokantacı ve Pastacılarla İmzalayacağımız Protokolle Her Yıl Besinlerdeki Tuz...

Bakan Koca: "Lokantacı ve Pastacılarla İmzalayacağımız Protokolle Her Yıl Besinlerdeki Tuz...

54 dakika önce

Bakan Koca: "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak"

Bakan Koca:
Bakan Koca: "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:41 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Sağlık
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