Bakan Koca: "Lokantacı ve Pastacılarla İmzalayacağımız Protokolle Her Yıl Besinlerdeki Tuz...
54 dakika önce
Bakan Koca: "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak"
Bakan Koca: "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak"
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:41 Kaynak: AA
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