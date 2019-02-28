Bakan Koca: "Lokantacı ve Pastacılarla İmzalayacağımız Protokolle Her Yıl Besinlerdeki Tuz...

Bakan Koca: "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak"

Bakan Koca: "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak"

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Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

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