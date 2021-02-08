Bakan Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
08.02.2021 19:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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