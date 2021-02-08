Bakan Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)