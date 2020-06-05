Bakan Koca: Maske ve eldiveni çöpe atın - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, "Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, canlı virüs taşıyabileceği için risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Salgın, dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim" ifadesini kullandı.

ANKARA, -