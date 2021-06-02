Bakan Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak (2) - Son Dakika

'YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlere yönelik aşı çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.