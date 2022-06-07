Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması - Son Dakika
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Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

07.06.2022 11:58
Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kovid-19 salgınına ilişkin bir soru üzerine Koca, "Kovid ile nasıl yaşanılabilirliği bilerek yaşayacağız, Kovid ile yaşıyor olacağız, tedbirlerimizi alarak, aşılarımızı yaptırarak" cevabını verdi.

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Maymun çiçeğini biliyoruz, temasla geçiyor. Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda 'görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor' gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."

Maymun çiçeğinin salgın sebebi olmadığını vurgulayan Bakan Koca, bir soru üzerine TURKOVAC aşısının üretiminin devam ettiğini ve ellerinde bu aşıdan yeterince bulunduğunu ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte daha çok hatırlatıcı doz anlamında önerdiğimiz, işte BioNTech için, Turkovac için, Sinovac için o dozlarını vatandaşlarımız yaptırıyor. Bundan sonraki süreçte kasım aralıkta herkes yeniden bir ilave doz yaptırmalı mı salgının seyriyle ilgilidir, dünyadaki gelişim belirler ve onun için de aşımız var" dedi.

Hıfzıssıhha ile ilgili bir soru üzerine ise Koca, "İnşaat devam ediyor. 2023'te açılmak üzere her türlü aşının hem MRNA'nın hem adeno hem inaktif aşıların AR-GE'sinin ve üretiminin yapıldığı en büyük biyoteknoloji ve aşı birimi olacak, merkezi olacak. 50 bin metrekare kapalı alanda şu anda yapılıyor hızla" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hasta randevularına ilişkin söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın, hekim arkadaşlarımızın motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bu hafta, muhtemelen gelecek hafta, ama bu hafta ben Meclis komisyonunda gündeme gelmesini takip ediyorum. Dolayısıyla bu hafta Meclis'e gelebilir, komisyona gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

İradenin Mecliste olduğunu söyleyen Koca, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" dedi.

(Hülya Keklik - İHA)

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Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, TURKOVAC, Kabine, Güncel, Son Dakika

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