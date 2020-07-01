Bakan Koca: "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız."

Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur."

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir."

Koca: "Son bir ayda Kovid-19 pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor."