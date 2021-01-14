Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet... - Son Dakika

Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet...
14.01.2021 23:29
Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim"
Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim"
Son Dakika Real Madrid'li Jovic, yeniden Eintracht Frankfurt'ta Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar