Bakan Koca: Memleketim Konya'da akıl almayacak yedi cinayet işlendi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Memleketim Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Memleketim Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin" açıklamasında bulundu.