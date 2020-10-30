Son dakika haber... BAKAN KOCA, "MESUT YILMAZ'I NE YAZIK Kİ KAYBETTİK" - Son Dakika

Son dakika haber... BAKAN KOCA, "MESUT YILMAZ'I NE YAZIK Kİ KAYBETTİK"
30.10.2020 11:21
Son dakika haber: Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHAİstanbul'da gerçekleşen Dördüncü Türk Konseyi Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı konuşmasında Mesut Yılmaz için baş sağlığı diledi.
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA
İstanbul'da gerçekleşen Dördüncü Türk Konseyi Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı konuşmasında Mesut Yılmaz için baş sağlığı diledi. Koca, "Az önce aldığım acı haberle üzüntülerimi iletmek istiyorum. Başbakanlarımızdan sayın Mesut Yılmaz'ı ne yazık ki kaybettik. Kendisi bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu, durumunu yakından takip ediyorduk. Sayın Yılmaz'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.
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