Bakan Koca: "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni... - Son Dakika

Bakan Koca: "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni...

6 saat önce

Bakan Koca: "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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