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Bakan Koca: "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni...
6 saat önce
Bakan Koca: "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:34 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır."
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