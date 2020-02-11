Bakan Koca: Mevsimsel grip vakalarında düşüş oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Mevsimsel grip vakalarında düşüş oldu - Son Dakika

Bakan Koca: Mevsimsel grip vakalarında düşüş oldu

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarıların ardından mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Bakan Koca: Mevsimsel grip vakalarında düşüş oldu, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarıların ardından mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 9'uncu toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada kurulun aldığı tedbirleri gecikmeden kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek, sosyal medyada yer alan propagandalara karşı halkı uyardı. Virüsün Türkiye'ye girişini engellemek adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Bakan Koca "Ülkemizin uzun zamandan beri geçerli olan pandemi eylem planı mevcut. Yani herhangi bir salgın oluşumunda bu eylem planını devreye sokmak üzere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Pandemi eylem planını 2019 Eylül ayında en son bilim kurulunun önerisiyle güncellenmiştik. Hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceği durumlarda istediğimiz yere kurabileceğimiz her biri 50 yataklı 48 sahra hastanemiz mevcut. Bunlar yoğun bakım şartlarında odalar. Kurulması 24 saatte oluyor" dedi.

'MEVSİMSEL GRİPTE DÜŞÜŞ OLDU'

Bakan Koca, koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarıları vatandaşların dikkate aldığını kaydederek "Mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş oldu. Aile hekimlerine başvuranların sayısında ciddi düşüş oldu. Çocuk hasta grubunda viral enfeksiyon, üst solunum yolunda azalma yüzde 15'lere kadar düştü. Vatandaşlarımız konu hakkında daha az tedirgin ve bu konuda bilinçli davrandıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YERLİ KORONAVİRÜS TANI KİTİ ÜRETİLDİ'

Bakan Koca, koronavirüsün tespit edilmesinde yerli tanı kitinin üretildiğini söyleyerek "Testler 4-24 saat arası sonuç veriyordu. Yerli tanı kiti geçtiğimiz hafta tamamlandı. Ortalama test sonucunu verdiği süre 90 ila 120 dakikaya düştü. Geçtiğimiz hafta perşembe günü kit kullanılmaya başlandı. Maliyet daha önceki kitin dörtte bir oranında indi" dedi.

'TABURCU EDİLDİLER'

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çin'den getirilen yolcularla birlikte gözlem altında tutulan uçak mürettebatı ve sağlık personelinin bu sabah taburcu edildiğini söyledi. Koca, "Bu sabah taburcu edildiler. Evlerinde 14 gün tamamlanıncaya kadar sağlık görevlileri kontrolünde gözetim altında tutulacaklar" ifadesini kullandı.

'AMBULANSLARIMIZ 6 DAKİKA SONRA SAHADAYDI'

Bakan Koca, İstanbul'da meydana gelen uçak kazasında bazı yaralı yolcuların otobüslerle taşındığı iddiası ile ilgili, "Bize ihbar yapıldıktan 6 dakika sonra ambulanslarımız dubaları, bariyerleri kırarak sahada oluyor. Ambulanslar dubaları yıkarak uçağın yanına gelmeye başlıyorlar. 50 dakika içinde ambulans sayısı 105 oluyor. Dünyada benzer vakalarda böyle bir sayı yok. İlk vakanın hastaneye geliş süreci 21 dakika. Amsterdam'daki uçak kazasında 73 dakikaydı. Uçakta geçici bir yangın oldu ve o dönemde sağlıklı olan kişilerin ortamdan uzaklaşması söyleniyor ve otobüsler de sevk ediliyor. Sağlıklı olan yolcular aşağıdan yukarıya tırmanarak otobüslere ulaşmak istiyor. Doğrusu bu" dedi.

'SAĞLIK PERSONELİYLE GURUR DUYALIM'

Sosyal medyada yer alan görüntüyü hatırlatan Bakan Koca, "O vatandaşla bizzat kendim görüştüm. Ambulans ve benzeri hizmetlerden şikayeti yok. Onu ambulansla hastaneye götürdük. İlk kez söylüyorum İzmir'de yaşadığı için ambulans talebi oldu ve ertesi gün ambulansla sağlık personeli eşliğinde evine gönderdik. Lütfen Türkiye'nin sağlık personeliyle gurur duyalım. Van'da çığ düştükten sonra ilk araca ulaşan ekip sağlık ekibiydi. 23 dakika sonra oradaydı. Bazı şeyler üzerinden siyaset yapmayalım, gerçeği görelim. Sağlık sistemimiz ile Türkiye ile fedakar, özverili çalışan personelle gurur duyalım" diye konuştu.


fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs salgını için ürküten sözler: Dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebilir
Çinli uzmandan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Salgın nisan ayında sona erebilir Koronavirüsü Avrupa'ya taşıyan İngiliz iş insanı, virüsü 11 kişiye bulaştırdı 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:11:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: Mevsimsel grip vakalarında düşüş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]