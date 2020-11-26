Bakan Koca: Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin, "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşı geliştirme yarışında Türkiye'nin de yer aldığını belirterek, "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,