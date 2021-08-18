Bakan Koca: mRNA aşısı olanlar için de 3'üncü doz gerekebilir - Son Dakika

Bakan Koca: mRNA aşısı olanlar için de 3'üncü doz gerekebilir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının etkinliği araştırmasına ilişkin, "2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3'üncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3'üncü doz uygulamasının gerekebileceği yönünde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bugünkü toplantının aşı etkinliği analiz sonuçları, okullarda alınacak tedbirler, aşı programı ve uyulması gereken tedbirler üzerine gerçekleştirildiğini söyledi. Bilim Kurulu'nun okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladığını anımsatan Koca, okullarda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliğinin hedefleri olduğunu bildirdi.

'VİRÜSE YİĞİTLİK OLMAZ'Son günlerde virüs tedbirlerini hiçe sayarak temelsiz cesaret ile hareket edenlerin olduğunu bildiren Koca, "Eskiden atalarımız soğuk havada ince elbiseler giyen gençlere 'Soğuğa yiğitlik olmaz' derdi. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse ben gencim, bağışıklık sistemim güçlü diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Salgın hastalık bitmiş değil. Bunu sizleri endişeye sevk etmek, hastalığı gündeminizde tutmak gayesiyle söylemiyorum. Zira hastalığı gündeminizden çıkarın, sağlık çalışanlarımız, Bilim Kurulumuz sizin için tüm gelişmeleri takip ederek hazırlıklar yapıyor diye sesleniyorum sizlere. Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız. Hiç bir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz hareket etmemeli. 2 metrelik sosyal mesafeye azami dikkat göstermeli. Hijyen tedbirlerini her zaman olduğundan daha iyi uygulamalı. Kalabalık ve kapalı ortamlardan, havalandırması eksik olan alanlardan uzak durmalı. Maske, mesafe ve temizlik prensiplerimize harfiyen uymalı. Salgın bitmiş virüs yok olmuş değil. Korkmayın ama tedbiri elden bırakmayın. Virüse yiğitlik yapmaya ise asla yanaşmayın."'mRNA AŞISI OLANLAR İÇİN DE 3'ÜNCÜ DOZ GEREKEBİLİR'Koronavirüs aşılarının etkinliği üzerine yapılan araştırmanın sonuçlandığına işaret eden Bakan Koca, "Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri 3'üncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması. Sizleri ön sonuçlar hakkında bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Çalışma sonuçlanınca anlaşıldı ki 3 doz inaktif aşı ile 2 doz inaktif ve 1 doz mRNA aşısı yapılmış kişiler benzer oranda korunuyor. Bunun yanında 3 doz aşı olmuş kişiler 2 doz aşı olmuş kişilerden daha iyi korunuyor. Bu aşı programımız açısından son derece önemli bir sonuçtur. 2 doz inaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın 3'üncü doz ister mRNA ister inaktif aşı olmasının gerekli olduğu anlaşılmıştır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımız için ise 3'üncü doz çalışması yeni yapılmaktadır. Aşıyı geliştiren ekibin açıklamaları mRNA aşısı olanlar için de 3'üncü doz uygulamasının gerekebileceği yönünde. Ülkemizde mRNA aşıları inaktif aşıdan sonra kullanıma girdiği için bu konuda yeterli veri henüz yok. Ancak ön sonuçlar belirli süre sonra 2 doz mRNA aşısının da koruyuculuğunun düşebileceğini gösteriyor. Önümüzde bir İsrail örneği var. Ancak kendi verilerimiz belirginleştikçe bu konudaki sonuçları da hem sizlerle hem de dünya kamuoyu ile paylaşacağım. Bugün için en önemli sonuç, iki doz inaktif aşı olmuşsanız 3'üncü doz uygulamayı geciktirmeden yaparak koruma seviyemizi yükseltmemiz gerektiğidir" açıklamasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, 18 yaş altındaki vatandaşların aşılanmasına ilişkin ise "Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. e- Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır" dedi.

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- Sağlık Bakanı Koca'nın konuşması

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,