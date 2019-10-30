Bakan koca mücadele etmemiz gereken metabolik, kanser ve çeşitli organ sistemlerinin kronik...
6 dakika önce
BAKAN KOCA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKEN METABOLİK, KANSER VE ÇEŞİTLİ ORGAN SİSTEMLERİNİN KRONİK HASTALIKLARI BULUNMAKTADIR (3)
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:39 Kaynak: DHA
BAKAN KOCA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKEN METABOLİK, KANSER VE ÇEŞİTLİ ORGAN SİSTEMLERİNİN KRONİK HASTALIKLARI BULUNMAKTADIR (3)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar sporcularımızın asker selamından korkacak kadar zavallılar Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım tasarılarına çok sert tepki: Bunu tanımıyoruz Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı Damat, 1,5 tonluk gelin arabasını 100 metre çekerek baba evine götürdü