Bakan Koca: Mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız - Son Dakika

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Bakan Koca: Mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:19 Kaynak: DHA
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