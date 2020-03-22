Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her... - Son Dakika
Bakan Koca: "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her...
6 saat önce
Bakan Koca: "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz.
Bakan Koca: "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:10 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi