Bakan Koca: "Ne dünya ne de Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmen imkan dahilinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Ne dünya ne de Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmen imkan dahilinde... - Son Dakika

Bakan Koca: "Ne dünya ne de Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmen imkan dahilinde...

6 saat önce

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile...

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

Bakan Koca: "(Kovid-19) Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: Ne dünya ne de Avrupa'nın geri kalanıyla ilişkileri tümden kesmen imkan dahilinde...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:41 Kaynak: AA
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