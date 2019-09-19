Son Dakika Haberleri: Bakan koca: nijer-türkiye dostluk hastanesi hasta kabulüne başlıyor
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Bakan koca: nijer-türkiye dostluk hastanesi hasta kabulüne başlıyor

42 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde, ekim ayında hasta kabulüne başlanacağını açıkladı.

Bakan koca: nijer-türkiye dostluk hastanesi hasta kabulüne başlıyor, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Nijer hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde, ekim ayında hasta kabulüne başlanacağını açıkladı.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijer ziyaretinde talimatını verdiği, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde olan, inşası ile donanımı Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA) tamamlanan, 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde hasta kabulü için son hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Hastanede ekim ayında hasta kabulüne başlanacağını vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Hafta başında sağlık ekibimizi ve toplam 30 tonluk ilaç, serum, tıbbi sarf malzemesi ve sterilizasyon ürünlerini, Milli Savunma Bakanlığımız tarafından tahsis edilen askeri kargo uçağı ile Başkent Niamey'e gönderdik. 5 bin 840 metrekare arazi üzerine kurulu hastanemizde 31 Türk personele ilaveten Nijerli sağlık çalışanları görev yapacak. Üç yıl süreyle Bakanlığımız ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ortak işletme modeliyle hizmet verecek olan hastane, sonrasında Nijer'e devredilecek. Hastanemizin dost ve kardeş Nijer halkına ve bölgede bulunan Türk vatandaşlarına şifa veren bir merkez olmasını temenni ediyorum."


Türkiye, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:34 Kaynak: DHA
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