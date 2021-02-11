Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri - Son Dakika

Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri

11.02.2021 12:34
Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri, System.String[]

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren esnafın yüzü, dün "İller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir" açıklaması yapan Sağlık Bakanı Koca ile güldü. İşletmeciler "%50 kapasite, HES kodu, denetim, sosyal mesafe ve aşılanma" konularındaki önerileri ile restoranların en kısa sürede açılmasını talep ediyor.

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takviminden yüz yüze eğitime varana kadar birçok konuya ilişkin görüşlerini paylaştı.

"KISITLAMALARI GEVŞETMEK MÜMKÜN OLABİLİR"

Aylardır kısıtlamalar nedeniyle ekonomik anlamda zorluk çeken esnafın da gözü kulağı bu açıklamalardaydı. Açıklamalarının bir bölümünde kısıtlamalarla ilgili de konuşan Bakan Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

RESTORANLARIN AÇILABİLMESİ İÇİN 5 ÖNERİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl ise Bakan'ın açıklamaları sonrasında; konu toplum sağlığı olduğu için hassas davrandıklarını, Bilim Kurulu tavsiyeleri ile hükümetin atacağı adımları beklediklerini, o nedenle de sosyal medya üzerinden de olsa yürütülen kampanyalara şimdilik destek vermediklerini belirtti.

Bingöl, "TSE ile bir protokol imzaladık. Temizlik, hijyen, gıda güvenliği gibi konularda şartları harfiyen yerine getiren işletmelere COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip olan ve iyi niyeti suiistimal etmeyecek binlerce işletme var. Gelin, HES kodu ile bu işletmeleri açalım. 5 önerimiz var." diyerek tavsiyelerini şu şekilde sıraladı:

  1. Bir an önce 'en sert tedbirlerle', gerekirse ilk etapta yüzde 50 kapasite ile açalım.
  2. Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın. Tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.
  3. Müşteriler HES koduyla restoranlara girsin.
  4. Yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.
  5. Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlara ağır cezalar verilsin.

Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri

Fahrettin Koca, Bingöl, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın açıklamaları ile umutlanan restoran işletmecilerinden 5 maddelik öneri - Son Dakika


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