Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum - Son Dakika

Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum

15.01.2021 21:06
Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı için teşvik paylaşımına ünlü sunucu Seren Serengil'in yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde 46 kiloya düşen ve sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil Bakan Koca'ya, "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" dedi.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı verilen aşı ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI AŞIYA TEŞVİK ETTİ

Aşılama programının başlamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları aşıya teşvik etti. Bakan Koca paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum

SEREN SERENGİL'DEN YANIT: AŞIDAN ÇOK KORKUYORUM

Bakan Koca'nın paylaşımını gören Seren Serengil'in yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 46 kiloya kadar düşen Serengil, Koca'ya, "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" dedi.

Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor
Adalet Bakanı Gül'den 3 saldırıya ilişkin açıklama: Failler hukuk önünde hesap verecek Adalet Bakanı Gül'den 3 saldırıya ilişkin açıklama: Failler hukuk önünde hesap verecek         
20:33
Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor         
20:16
ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi ABD'de endişe veren yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi         
19:33
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
17:28
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi         
17:08
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 21:22:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei