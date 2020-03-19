Bakan Koca'nın çağrısına Ankara'da 'Alkışlı' katılım - Son Dakika
Son Dakika Genel Bakan Koca'nın çağrısına Ankara'da 'Alkışlı' katılım - Son Dakika

Bakan Koca'nın çağrısına Ankara'da 'Alkışlı' katılım

6 saat önce

Bakan Koca'nın çağrısına Ankara'da 'Alkışlı' katılım Ankara, sağlık personellerini alkışladı Ankara'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine 'alkış' desteğine Ankaralılar kayıtsız kalmadı.

Bakan Koca'nın çağrısına Ankara'da 'Alkışlı' katılım

Ankara, sağlık personellerini alkışladı

Ankara'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine 'alkış' desteğine Ankaralılar kayıtsız kalmadı. Balkonlara çıkan vatandaşlar akşam saat 21.00'de sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye halkını akşam saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya ve destek olmaya çağırdı. Korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının önemine dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Ankaralılar, akşam saat 21.00'de evlerinin balkon ve camlarından alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bakan Koca teşekkür etti

Bakan Koca, bütün Türkiye halkının destek vererek katıldığı alkış ve destek çağrısı için teşekkür etti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın çağrısına Ankara'da 'Alkışlı' katılım

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:26 Kaynak: İHA

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