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Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı - Son Dakika

Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı

29.06.2021 16:07
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı, System.String[]

Bartın'da başlatılan "yerinde aşı uygulaması" kapsamında dondurma yerken aşısını olan ve o anda çekilen fotoğrafı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan Furkan Kardaş, Bakan Koca ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Bartın'da başlatılan "yerinde aşı uygulaması" kapsamında dondurma yerken aşısını olan ve o anda çekilen fotoğrafı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan Furkan Kardaş, Bakan Koca ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Bartın'da başlatılan "yerinde aşı uygulaması" kapsamında aşılarını olmayan vatandaşlar caddede kurulan mobil aşı istasyonunda aşılarını olmaya başladı.

Babası ve kardeşiyle birlikte çarşıya gezmeye çıkan Furkan Kardaş'da Hükümet Caddesinde kurulan mobil aşı istasyonundaki sağlık ekiplerinin aşı daveti üzerine aşısını oldu. Kardaş daha önce aldığı dondurmasını aşı olurken yemeye devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kardaş'ın elindeki dondurması ile aşı olurken çekilen fotoğrafını, "Bartın'daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan'la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam!)" notuyla birlikte twitter'da paylaştı.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI KISA SÜREDE BÜYÜK BEĞENİ TOPLANDI. PAYLAŞIMI GÖREN KARDAŞ'I DA ARKADAŞLARI TELEFON YAĞMURUNA TUTTU.

Caddede gezerken sağlık ekiplerinin daveti üzerine aşısını olduğunu söyleyen Kardaş, "Aslında ben aynı gün için randevu almıştım. Saat 15: 10'a. Babam ve kardeşimle caddede dolaşırken bir aşılama çadırının kurulduğunu gördük ve bana oradan "aşı olur musun?" diye bir teklif geldi bende kabul ettim. Bu güzel uygulama için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz çok çalışıyor bunun içinde teşekkür ediyorum." Dedi.

Dondurma yerken aşı olduğu fotoğrafla ilgili de konuşan ve Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını paylaşmasıyla çok mutlu olduğunu kaydeden Kardaş, "Ben daha önceden dondurma yiyordum sonradan fark ettim. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarımda beni görünce çok şaşırdılar. Talih kuşu başına kondu diyorlar. Yani onlarda çok mutlu" İfadelerinde bulundu.

(Bülent Bostancı/İHA)

Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Hükümet, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Furkan o anları anlattı - Son Dakika


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