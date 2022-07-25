Bakan Koca'nın "İlaçtan Fiyat Farkı Alınmayacak" Sözlerine Eczacı Karşı Çıktı: "Yüzde 70 Oranında, İlaçların Hepsinde Fiyat Farkı Var" - Son Dakika
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Bakan Koca'nın "İlaçtan Fiyat Farkı Alınmayacak" Sözlerine Eczacı Karşı Çıktı: "Yüzde 70 Oranında, İlaçların Hepsinde Fiyat Farkı Var"

25.07.2022 17:15

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Eczacılar vatandaşlardan ilaç fiyat farkı almayacak” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bulut’un ziyaret ettiği bir eczacı, “İlaç fiyat farkı arttı. Eskiden 5 TL aldığımız fiyat farkını 10,15 kuruş ilaç fiyat farkı alıyoruz. Ortalama yüzde 70 oranında ilaçların hepsinde ilaç fiyat farkı var” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Eczacılar vatandaşlardan ilaç fiyat farkı almayacak" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bulut'un ziyaret ettiği bir eczacı, "İlaç fiyat farkı arttı. Eskiden 5 TL aldığımız fiyat farkını 10,15 kuruş ilaç fiyat farkı alıyoruz. Ortalama yüzde 70 oranında ilaçların hepsinde ilaç fiyat farkı var" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Eczacılar vatandaşlardan ilaç fiyat farkı almayacak" açıklamalarının ardından, reçete üzerinde yaptığı açıklamada, ilaçlardan fiyat farkı alındığını bildirdi.

Adana'da bir eczaneyi ziyaret eden Bulut, 2 yıldır Türkiye'de ilaç temin sorunu yaşandığını, bunun en somut göstergesinin de vatandaşın reçetesiyle eczaneye gittiğinde ilaçların tümünü tek bir eczaneden satın alamadığını söyledi.

"SAĞLIK BAKANI DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"

Vatandaşın reçetesini tamamlamak için eczane eczane dolaşmak zorunda kaldığını bildiren Bulut, "Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 'İlaç firmaları, eczanelere vermesi gereken fiyat farklarını vermediği için eczacılar da vatandaşlardan ilaç fiyat farklarını alıyorlar. Ama biz zam yaparak bu ilaç fiyat farklarını bakanlık bünyesine aldık. Artık eczacılar vatandaşlardan ilaç fiyat farkı ya almayacak ya da çok cüzi bir oranda fiyat fark alacak' dedi. Bu son dönemde görülen en büyük yalan.

Vatandaşın elinde reçeteyle eczaneye geldiğinde üç ayrı kalemde ödeme yapmak durumunda kaldığını söyleyen Bulut, "Bunlardan bir tanesi hasta katılım payı, ikincisi muayene ücreti, üçüncüsü de ilaç fiyat farkları. Gerçekten bakanın söylediği gibi bu son zamlarla bu fiyat farkları düştü mü kalktı mı ya da aksine arttı mı?" diyerek elindeki reçetede ilaçların fiyatlarını ve farkını gösterdi.

CHP'li Bulut'un ziyaret ettiği eczanede yönelttiği "Zamlardan sonra fiyat farkı arttı mı, azaldı mı? sorusunu da eczacı, "İlaç fiyat farkı arttı. Eskiden 5 TL aldığımız fiyat farkını 10,15 kuruş ilaç fiyat fakrı alıyoruz. Ortalama yüzde 70 oranında ilaçların hepsinde ilaç fiyat farkı var" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın 'İlaçtan Fiyat Farkı Alınmayacak' Sözlerine Eczacı Karşı Çıktı: 'Yüzde 70 Oranında, İlaçların Hepsinde Fiyat Farkı Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca'nın "İlaçtan Fiyat Farkı Alınmayacak" Sözlerine Eczacı Karşı Çıktı: "Yüzde 70 Oranında, İlaçların Hepsinde Fiyat Farkı Var" - Son Dakika
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