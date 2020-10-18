Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi - Son Dakika

Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi

18.10.2020 11:56
Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi, System.String[]

MERSİN'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'nın işlettiği markete hırsız girdi.

MERSİN'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'nın işlettiği markete hırsız girdi. Polis ekipleri ile hırsızlar arasında yaşalanan kovalamaca sonucu zanlılar O.A. ve M.A. yakalandı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Gece saatlerinde levye ile marketin demirlerini kıran 2 kişiden biri içeriye girerek kasadaki paraları, raftaki sigaraları ve bilgisayar kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada çalan alarm üzerine marketine gelen Hamza Tatlı, hırsızlarla burun buruna geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takarak, otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından maskeyi gözüne takan kişinin, Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı.MARKETİNE HIRSIZ GİRDİTatlı'nın merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'ndeki marketine geçen hafta hırsız girdi. Gece saatlerinde levye ile marketin demirlerini kıran 2 kişiden biri içeriye girerek kasadaki nakit paraları, raftaki sigaraları ve bilgisayar kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada çalan alarm üzerine marketine gelen Hamza Tatlı, hırsızlarla burun buruna geldi. Tatlı'yı fark eden hırsızlar, panik yaparak ellerindeki sigara dolu kartonu atarak kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerine yakın bir noktada bulunan polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Hırsızların gittiği yönde çalışma yapan ekipler, kısa süre sonra O.A. ve M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.'EMEĞİMİZİ BİR ÇIRPIDA GÖTÜRÜYORLAR'

Olayın şokunu yaşayan Tatlı, o anları anlattı. Sabaha karşı alarmın çalması üzerine komşuları tarafından uyarıldığını belirten Tatlı, "Hemen dışarıya çıkarak markete doğru koşmaya başladım. Bu sırada marketten çıkan 2 kişiyi gördüm. Beni görünce panik yapıp kaçtılar. Bir tanesi elinde sigara dolu kartonu bıraktı. Diğerinin elinde bilgisayar kasası ve içi sigara dolu poşet vardı. Hırsızlar kaçarken polis ekipleri geldi. Hırsızları 10 dakika geçmeden yakaladılar. Emniyete giderek mallarımı aldım. Bilgisayarımın kasasını kırmışlar. Şikayetçiyim. Bizim gibi küçük esnafı mağdur ediyorlar. En ağır cezayı alsınlar" diye konuştu.


Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi
Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi
Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi
Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi
Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi
Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi

Fahrettin Koca, Bilgisayar, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın maske uyarısı mesajıyla tanındı, işlettiği markete hırsız girdi - Son Dakika

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