Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz? - Son Dakika

Bakan Koca yaptığı ziyaretlerde pandemiden önceki günlere duyduğu özlemi dile getirdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Bakan Koca "Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz. Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir. Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı." açıklamasında bulundu.

"BEN TOKALAŞMAYA BAŞLADIM"

Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a giden Bakan Koca ziyareti sırasında "Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?" dedi.

"TURKOVAC YAPTIRILMALI"

Yerli aşıya vurgu yapan Koca , "Aşıların akciğere inmeyi önemli oranda düşürdüğünü biliyoruz. Riskli ve ileri yaş olan kişilerde erken dönemde verebileceğimiz, etkili olduğunu bildiğimiz ilacımız da var. Bu ilacı da yerlileştirdik. Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz. Turkovac aşısını önemsiyoruz. Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz." diye konuştu. Koca ayrıca vatandaşların güvenle Turkovac yaptırabileceklerini dile getirerek; "Ben baştan Sinovac aşısı yaptırdım. Turkovac çıktığında Turkovac aşısı yaptırdım." diyerek normalleşme sürecinde aşıların önemini hatırlattı.

"AĞIR SUÇ SAYILACAK"

Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suçları kapsamına alındığını dile getiren Bakan Koca, "Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek. Sağlık çalışanını yaralama suçu; kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanmış oldu." ifadelerini kullandı.