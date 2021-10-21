Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 214 kişi ise yaşamını yitirdi. 30 bin sınırında seyreden vaka sayıları büyük tedirginlik yaratmaya devam ederken, yeni vakaların neredeyse yarısının 30 yaşın altında olması okulların yeniden kapatılabileceği iddialarına neden oldu.

"OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapatılacağına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladı. Okulların kapanmasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Koca, "Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Bakan Koca'nın bu sözleri, tedirgin eden vaka grafikleri sonrası okulların kapatılmasını isteyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ise tepkisini çekti. Bakan Koca'yı istifaya çağıran yorumlar sonrası "#fahrettinkocaistifa" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;