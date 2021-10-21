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Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi - Son Dakika

Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi

21.10.2021 11:05

Türkiye'de vaka sayıları 30 bin sınırında seyrederken, yeni vaka sayılarının yarısının 30 yaşın altında olması okulların kapatılabileceği iddialarına sebep oldu. Sağlık Bakanı Koca iddialara "Okulların kapanması söz konusu değil. Bu sorunun gündemde kalmasının hiçbir faydası yok" cevabını verirken bu yanıt okulların bir an önce kapatılmasını isteyen bazı kullanıcıların tepkisi ile karşılaştı. Bakan Koca'ya yönelik istifa çağrıları sonrası "#fahrettinkocaistifa" etiketi Twitter'da TT oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 214 kişi ise yaşamını yitirdi. 30 bin sınırında seyreden vaka sayıları büyük tedirginlik yaratmaya devam ederken, yeni vakaların neredeyse yarısının 30 yaşın altında olması okulların yeniden kapatılabileceği iddialarına neden oldu.

"OKULLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapatılacağına yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladı. Okulların kapanmasının söz konusu olmadığını belirten Bakan Koca, "Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

TWITTER'DA KISA SÜREDE TT OLDU

Bakan Koca'nın bu sözleri, tedirgin eden vaka grafikleri sonrası okulların kapatılmasını isteyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ise tepkisini çekti. Bakan Koca'yı istifaya çağıran yorumlar sonrası "#fahrettinkocaistifa" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi
Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi
Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi
Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi
Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi
Bakan Koca'nın Okullar kapanmayacak çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi

Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın 'Okullar kapanmayacak' çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi - Son Dakika
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