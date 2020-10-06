Son dakika haberleri... Bakan Koca'nın önerisi, uluslararası çevrelerle paylaşıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmesi önerisinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yönetim Kurulu'nda, uluslararası çevrelerle paylaşıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "DSÖ Yönetim Kurulu, 5-6 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak Covid-19 ile mücadele özel oturumuyla toplandı. Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın 2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmesi önerisi, bakanlığımız tarafından bir kez daha uluslararası çevrelerle paylaşıldı" denildi.

ANKARA, -