Bakan Koca'nın Uçağı Ağrı'ya İnemedi
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı taşıyan uçak yoğun sis nedeniyle Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na iniş yapamayınca yönünü Erzurum'a çevirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı taşıyan uçak yoğun sis nedeniyle Ağrı Ahmedi Hani
Havalimanı'na iniş yapamayınca yönünü Erzurum
'a çevirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ağrı'ya gerçekleştireceği ziyaret uçağın inememesi nedeni ile gecikti. Sabah
saatlerinde Anadolu Jet
'in tarifeli uçağı ile Ankara
'dan Ağrı'ya gelen uçakta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 09.40'da Ağrı'da olması bekleniyordu. Uçağın yoğun sis nedeni ile inememesinin ardından uçak Erzurum'a iniş yaptı. Bakan Koca'nın karayolu ile Ağrı'ya gelmesi bekleniyor. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:12 Kaynak: İHA
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