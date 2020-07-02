Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Bakan Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.