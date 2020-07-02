Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika

Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bakan Koca, son iki hafta içinde vaka sayılarında Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış olduğunu söyledi. Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

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Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte bazı vatandaşların maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.


Fahrettin Koca, Diyarbakır, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te sosyal mesafeye uyulmuyor - Son Dakika

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