Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı - Son Dakika
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Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

04.05.2022 11:43
Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı'nda mesai yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7 bin 777 nöbetçi doktor ve diş hekimi, 34 bin 12 ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, 4 bin 952 teknisyen ve tekniker, 17 bin 936 güvenlik görevlisi, veri giriş memuru, temizlik çalışanı, sürücü ve 1469 idari personelin bayram tatilinde görevinin başında olduğunu belirterek, "Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli" ifadelerini kullandı.


Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Bakan Koca, nöbetçi sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
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Kaynak: DHA

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