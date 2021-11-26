Bakan Koca: "Nu varyantı sebebiyle bazı ülkelere seyahat izni verilmeyecek" - Son Dakika

Sağlık Bakın Fahrettin Koca, Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bazı ülkelere bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)