BAKAN KOCA: OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORONAVİRÜS HASTALARIMIZA DA HİZMET SUNACAK. - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabının hizmete açıldığını açıkladı.

Koca yaptığı açıklamada, "Sağlık alanında önemli bir sınav verdiğimiz bu günlerde hizmet kapasitemizi bir adım daha ileri taşıdık. Koronavirüs hastalarımıza da hizmet sunacak olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin 600 yataklı ilk etabını bugün itibariyle hizmete açtık. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

----

Hastanenin havadan görüntüsü