Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Bunu salgının seyri de belirler." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok