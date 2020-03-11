Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. - Son Dakika

Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi.

6 saat önce

Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Bunu salgının seyri de belirler." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
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