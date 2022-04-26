Bakan Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı - Son Dakika
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Bakan Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

26.04.2022 17:25
Bakan Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda maske mecburiyeti kalktı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda maske mecburiyeti kalktı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli" dedi.

Bakan Koca, maskeli bir çocuğun fotoğrafını da "Hatıra fotoğraflarımızı çektirelim. Okullarda maske mecburiyeti kalktı" notuyla paylaştı.


Bakan Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
Bakan Koca: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
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Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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