Bakan Koca: "(Okulların açılması) Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama... - Son Dakika

Bakan Koca: "(Okulların açılması) Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama...
Bakan Koca: "(Okulların açılması) Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama noktasında karar alabilir, şu an öyle bir durum yok."
Bakan Koca: "(Okulların açılması) Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama noktasında karar alabilir, şu an öyle bir durum yok."
Karar, Bakan, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:51 - Kaynak: AA
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