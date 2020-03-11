Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. - Son Dakika

Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı.

6 saat önce

Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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